Eppingen. (pol/make) Mit Spitzengeschwindigkeiten von knapp 200 km/h hat ein Motorradfahrer am Montag versucht, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 11.30 Uhr hatte der Motorradfahrer laut Polizeiangaben immer wieder den Verkehr angehalten. Zeugen informierten daraufhin die Polizei, die den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Motorradfahrer hatte sich inzwischen aber wieder auf seine Maschine gesetzt und mit hoher Geschwindigkeit einen Streifenwagen auf der Heilbronner Straße in Eppingen überholt. Die Streife wollte den Mann anhalten, dieser kam den Anhalte-Signalen aber nicht nach.

Stattdessen fuhr er mit seiner Triumph auf die B293, gab dort weiter Gas und überholte mehrere PKW und LKW. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens musste die Verfolgung im Bereich Leingarten abgebrochen werden. Wenige Stunden später hatte der Motorradfahrer in Gemmingen erneut versucht, Autofahrer anzuhalten. Als eine Polizeistreife gegen 14 Uhr anfuhr, um den Mann zu kontrollieren, wiederholte sich das Spiel vom Vormittag. Als die Streifenwagenbesatzung den Motorradfahrer in der Schwaigerner Straße anhalten wollte, gab der Mann erneut Gas und flüchtete in Richtung der B293.

An der Einmündung zur die Bundesstraße quetschte sich der Motorradfahrer zwischen einem weißen Transporter und einem Polizeifahrzeug durch und fuhr ohne auf den Verkehr zu achten über die Gegenfahrbahn auf die Bundesstraße. Der Fahrer eines silbernen PKW konnte einen Unfall dabei nur um Haaresbreite verhindern. Weil der Motorradfahrer mit bis zu 200 km/h auf der Bundesstraße unterwegs war und dabei auch rote Ampeln ignorierte, musste die Verfolgung abgebrochen werden. Die Polizei bittet Zeugen und Autofahrer, die von der Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden - insbesondere die Fahrer des weißen Transporters und des silbernen PKWs - sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.