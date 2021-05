Eppingen. (pol/mare) Auf der Beifahrerseite kam ein VW Golf nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Eppingen zum Liegen. Das berichtet die Polizei.

Eine 59-Jährige war gegen 15.30 Uhr von Mühlenbach in Richtung Eppingen unterwegs. Auf der Strecke von Kleingartach nach Eppingen fuhr zeitgleich ein 65-Jähriger in seinem Lkw. Am Abzweig zur Mühlbacher Straße übersah der Mann wohl den bevorrechtigten Golf und kollidierte im Kreuzungsbereich mit diesem.

Dabei wurde der VW über die Fahrbahn geschleudert und kippte im Grünstreifen schließlich um. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt, der Golf musste jedoch abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 11.000 Euro.