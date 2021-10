Eppingen. (pol/lyd) Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Eppingen, teilt die Polizei mit.

Ein 33-Jähriger war mit seinem Seat gegen 10 Uhr rückwärts aus einem Stellplatz an der Adelshofer Straße gefahren. Dabei übersah er vermutlich den bereits dort fahrenden VW eines 40-Jährigen.

Es kam zur Kollision der beiden Autos. Am Seat entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 und am VW in Höhe von circa 8000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.