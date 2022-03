Eppingen. (pol/mare) Schäden in Höhe von knapp 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B293 bei Eppingen. Das meldet die Polizei.

Der 61 Jahre alte Fahrer eines Lasters kam gegen 17 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen vom rechten auf den linken Fahrstreifen und erfasste den dort fahrenden Audi eines 32-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Audi in den Grünstreifen geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der Lkw überfuhr teilweise die am Unfallort beginnende Leitplanke, rollte weiter durch einen Acker und kam schließlich nach einer Anhöhe an einem angrenzenden Feldweg zum Stillstand.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.