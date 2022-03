Eppingen. (pol/msc) Bei einem Unfall wurde ein 36-Jähriger in Eppingen leicht verletzt. Der Mann war gegen 16 Uhr am Montag mit seinem Nissan auf der Kreisstraße K2149 zwischen Eppingen und Mühlbach in einen Auffahrunfall verwickelt.

Laut Polizei stieß er auf den vor ihm fahrenden Seat. Die 34-jährige Fahrerin und ihr Säugling blieben dabei unverletzt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.