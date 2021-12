Eppelheim. (pol/mare) Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft, nachdem sie versucht haben, einen 33-jährigen Mann in seiner Wohnung in Eppelheim um Geld und Drogen ausrauben wollten. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Den 22 und 33 Jahre alten Männern wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Sie sollen am 8. Dezember gegen 21 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Eppelheim gekommen sein, in dem der 33-Jährige wohnt. Nachdem dieser ihnen die Tür geöffnet hatte, sollen ihn die beiden maskierten Männer zunächst in die Wohnung gedrängt haben. Mit zwei Messern und einem Teleskopschlagstock forderten sie dann, dass er ihnen Geld und Betäubungsmittel gibt.

Der 33-Jährige versicherte aber, dass er kein Geld habe. So verließen die Täter die Wohnung wieder. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich am 10. Dezember zur Festnahme der beiden Männer. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen Fluchtgefahr erließ. Die Beiden wurden ins Gefängnis eingeliefert.