Eppelheim. (bmi) Ein 33-Jähriger soll am vergangenen Mittwoch in einem Eppelheimer Mehrfamilienhaus von zwei maskierten Männern mit zwei Messern und einem Teleskopschlagstock bedroht, erpresst und leicht verletzt worden sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mitteilten, wurden die zwei mutmaßlichen Täter bereits ermittelt und am Freitag auch gefasst: Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehle gegen einen 22- und einen 33-Jährigen erlassen wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung.

Laut Meldung sollen die Beschuldigten durch die geöffnete Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus gelangt sein, wo der 33-Jährige "ihnen nichts ahnend die Wohnungseingangstür geöffnet haben soll". Das Duo habe den Bewohner unvermittelt in die Wohnung zurückgedrängt, dabei habe einer der beiden die Herausgabe von Geld oder Betäubungsmitteln gefordert und das Opfer mit einem Messer bedroht, der andere mit einem Teleskopschlagstock. "Nachdem der Geschädigte versichert habe, dass er kein Geld habe, hätten die beiden Tatverdächtigen von ihm abgelassen und seien geflüchtet", heißt es weiter. "Der Geschädigte soll im Rahmen der Bedrohung leichte, von einem Messer verursachte Verletzungen erlitten haben", teilte Staatsanwalt Thomas Bischoff auf Nachfrage mit. Wie die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die beiden Tatverdächtigen ermittelt hat und wo die Tat genau stattgefunden hat, war indes nicht zu erfahren.

"Ob und falls ja, woher die Tatverdächtigen und der Geschädigte sich zuvor kannten, ist Gegenstand der gerade angelaufenen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei", erklärte Bischoff weiter. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, von denen einer keinen festen Wohnsitz hat. Wegen Fluchtgefahr wurden gegen beide Haftbefehle erlassen, sie kamen in eine Justizvollzugsanstalt. "Dies resultiert aus dem dringenden Tatverdacht der versuchten schweren räuberischen Erpressung, für die eine Mindeststrafe von fünf Jahren Haft vorgesehen ist", so Bischoff.

