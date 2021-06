Eppelheim. (pol/lyd) In Eppelheim wurden in den vergangenen Tagen Kinder im Grundschulalter von einem unbekannten Mann in verdächtiger Weise angesprochen, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte bot am Freitag gegen 12.30 Uhr zwei Kindern im Alter von 7-8 Jahren in der Karl-Metz-Straße an, sie könnten bei ihm im Auto mitfahren. Das Mädchen und der Junge befanden sich auf dem Nachhauseweg von der Schule.

Beide Kinder reagierten vorbildlich. Sie nahmen das Angebot des unbekannten Autofahrers nicht an, liefen direkt nach Hause und informierten sofort ihre Eltern über das Erlebte.

Im Austausch mit anderen Eltern erfuhren sie von weiteren Vorfällen, bei denen Kinder in dieser Weise von einem Unbekannten in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule und am Spielplatz im Lerchenweg aus einem Auto heraus angesprochen worden waren.

Eine Zeugin habe außerdem am vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Schule einen Mann wahrgenommen, der ein Mädchen beobachtet habe. Dieser hätte sich aber von der Örtlichkeit entfernt, nachdem er die Zeugin bemerkt hätte.

Der unbekannte Mann, der alleine in einem graublauen Auto saß, wurde folgendermaßen beschrieben:

Ca. 50 bis 55 Jahre alt

(Halb-) Glatze mit kurzen hellgrauen Haaren

Ca. 180 cm groß

Kräftig bis korpulent

Zum Zeitpunkt eines der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Ereignisses war er mit einer kurzen, grauen Cargo-Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können und/oder Eltern, deren Kinder von ähnlich gelagerten Ereignissen zu Hause berichteten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.