Epfenbach. (pol/lyd) Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der L530 mit einem Rehbock, welcher die Fahrbahn kreuzte.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer fuhr von Epfenbach in Richtung Helmstadt-Bargen, als der Rehbock plötzlich auf der Fahrbahn erschien. Durch den Aufprall verstarb das Tier noch an der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mindestens 4500 Euro. Der Fahrzeugführer blieb zum Glück unverletzt.