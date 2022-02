Heilbronn. (dpa/lsw) In einem Heizkraft des Energieversorgers EnBW in Heilbronn ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es gebe keine Verletzten und es bestehe keine größere Gefahr durch den Brand, sagte ein Sprecherin der Polizei. Es sei zudem bislang kein nennenswerter Schaden bekannt. Der Einsatz der Feuerwehr war zunächst noch nicht beendet.