Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll bereits am Mittwoch ein junger Mann mehrere Frauen in einer Straßenbahn belästigt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder selbst betroffen waren.

In der Straßenbahn der RNV-Linie 5 in Fahrtrichtung Mannheim setzte sich der Mann am Mittwochnachmittag zunächst neben eine Frau und legte seinen Arm um sie. Die Frau reagierte umgehend und stand auf.

Daraufhin legte sich der Unbekannte auf die Sitzbank und führte Masturbationsbewegungen oberhalb seiner geschlossenen Hose aus, wobei er den Blick auf eine andere Frau richtete.

Als eine dritte Dame den Mann auf sein Verhalten ansprach, gestikulierte er und mimte erneut Masturbationsbewegungen. Dem nicht genug fasste er einen der Frauen ans Gesäß bevor diese am Bahnhof Edingen ausstiegen.

Auch der Mann verließ die Bahn und stieg kurz darauf in einen Folgezug nach Mannheim ein, dort soll er erneut Frauen angesprochen haben.

Der Täter soll zwischen 17 und 23 Jahren alt sein und eine normale Statur haben. Er sei mit einer schwarz-gelben Regenjacke (Kapuze aufgezogen), einer weiten beigen Hose und einer Mund-Nasen-Maske bekleidet gewesen.

Zeugen, insbesondere betroffene Frauen, sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.