Edingen-Neckarhausen. (pol/ppf) Schwerwiegende Folgen hatte ein Unfall am frühen Mittwochabend, der sich in Edingen ereignete: Ein 80-jähriger E-Bikefahrer war gegen 17.30 Uhr auf dem Feldweg zur Friedrichsfelder Straße in Richtung K 4140 unterwegs, und wollte auf Höhe der Reiterhöfe die Fahrbahn überqueren. Doch dann beging der Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen folgenschweren Fehler: Aus derzeit nicht bekannten Gründen fuhr der Mann auf die Friedrichsfelder Straße ein, obwohl aus Richtung Neu-Edingen ein vorfahrtsberechtigtes Auto angefahren kam. Der 77-jährige Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem 80-Jährigen nicht mehr rechtzeitig verhindern, teilt die Polizei mit. Der E-Bikefahrer stürzte auf die Motorhaube des Autos und schlug mit dem Kopf auf der Frontscheibe auf.

Der 80-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugerufen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Fahrbahn musste für rund drei Stunden vollgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.