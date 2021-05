Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Ein unbekannter Mann belästigte am Freitagmorgen im Ortsteil Edingen eine 32-jährige Frau. Die 32-Jährige war gegen 7.30 Uhr in Höhe der Kuhgasse am Neckar mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und sich beide freundlich grüßten. Beide setzten ihren Weg in entgegengesetzte Richtungen fort.

Auf ihrem Rückweg traf die Frau erneut auf den gleichen Mann. Dieser setzte sich auf eine Bank. Als sie ihn passierte, bemerkte sie, dass er sein Glied aus der Hose geholt hatte und es manipulierte. Nachdem die Frau ihn lauthals angeschrien hatte, stellte er sein Tun kurzzeitig ein. Anschließend setzte er sein unsittliches Treiben fort, berichtet die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte bei der Fahndung nicht gefunden werden und wird so beschrieben: Er soll Ende 20 Jahre und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe weiße Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare sowie einen Dreitagebart. Er sei mit Jeans, grauem Kapuzenpulli und schwarzer Collegejacke bekleidet gewesen.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.