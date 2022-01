Eberbach. (pol/sake) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf 9. Januar, wurde gegen 2.30 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Audi in der Berliner Straße in Eberbach einer Kontrolle unterzogen.

Da die Beamten des Polizeireviers Eberbach bei der Kontrolle des Fahrers Hinweise auf Drogen feststellten, wurde ihm ein Urintest angeboten, der positiv auf THC ausfiel, teilt die Polizei mit.

Daraufhin wurde dem 20-Jährigen im Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.