Eberbach. (pol/ppf) Am Donnerstagmorgen kam es in der Ringstraße zu einem Raubüberfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfielen drei bislang unbekannte Täter einen Mann und forderten unter Vorhalt einer Waffe Wertgegenstände. Dieser setzte sich zu Wehr, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die genauen Tatumstände sind derzeit Ermittlungssache der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

In ihrer Mitteilung fügte die Polizei eine erste Täterbeschreibung an:

Alle drei Personen sind männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm, dunklerer Hauttyp. Zeugen, die im Bereich verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621

174 4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg oder unter der Tel.: 110 an den polizeilichen Notruf zu wenden.

Weitere Informationen folgen.