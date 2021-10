Eberbach. (fhs) Gestern Nachmittag gegen 15.05 Uhr ist ein Motorradfahrer mit Verdacht auf schwere Verletzungen, in Krankenhausgebracht worden, nachdem er auf das rückwärtige Heck eines Autos geprallt war. Der Wagen wollte gerade von der Wilhelm-Blos-Straße auf das Tankstellengelände an der Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Der mit 40 Minuten Verspätung von Heidelberg her kommende Verkehrsdienst konnte noch keine Angaben zu genauem Unfallhergang und Höhe das Sachschadens machen. Im gerade beginnenden Feierabendverkehr führte die Unfallaufnahme zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.