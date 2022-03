Eberbach. (pol/msc) Ziemlich uneinsichtig hat sich am Samstagmittag ein 61-jähriger Autofahrer gezeigt. Die Polizei musste den Betrunkenen unter sanftem Zwang in Gewahrsam nehmen, wie sie im Polizeibericht erklärt.

Zunächst rammte der 61-jährige Opel-Fahrer eine Laterne in der Straße "Bahnhofsplatz", flüchtete aber, ohne den Unfall zu melden. Ein Zeuge meldete den Vorfall allerdings der Polizei und gab sein Nummernschild und eine Beschreibung des Fahrers an. So konnte diese zur Wohnung des Unfallfahrers, wo sie das geparkte Auto vor der Garage vorfand - samt frischer Unfallschäden.

Wie die Polizei berichtet, lag im Fahrzeuginneren noch eine leere Bierdose. Nachdem der Beschuldigte die Haustür nicht geöffnet hatte, ordnete das Gericht eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Beamten gingen nun durch eine offene Balkontür in die Wohnung und fanden den 61-Jährigen in seinem Bett.

Laut Polizei roch der Mann stark nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Offenbar beleidigte er die Beamten und widersetzte sich den Maßnahmen. Unter anderem lehnte er den freiwilligen Alkoholvortest ab. Ein Bluttest zur Bestimmung seines Alkoholwerts wurde dann auf der Polizeiwache durchgeführt.

Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden von ungefähr 3500 Euro - 500 davon an der Straßenlaterne, die der 61-Jährige gerammt hatte. Nach der Blutentnahme wurde der Mann in die Obhut seiner Familie übergeben, gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht unter Alkohol und Beleidigung der Polizeibeamten vorgelegt.