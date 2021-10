Eberbach. (pol/mün) Eine 34 Jahre alte Frau hatte großes Glück und kam mit dem Schrecken davon: Am Freitag wäre sie beinahe von einem Zug erfasst worden, als sie in der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach bei geschlossener Schranke die Bahngleise überqueren wollte.

Die Frau schob ihr Fahrrad zunächst vorbei an den geschlossenen Schranken, teilt die Bundespolizei mit. Der vorbeifahrende Zug erfasste ihr Rad und riss es mit. Die 34-Jährige blieb unverletzt.

Später wurde sie von Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim gefunden. Sie hatte sich zwischenzeitlich ein Ersatzfahrrad besorgt und war zum Ereignisort zurückgekehrt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die Frau. Was sie dazu bewogen hat, den Bahnübergang bei geschlossener Schranke zu überqueren, ist Gegenstand dieser Ermittlungen.