Eberbach. (pol/rl) Einen mutmaßlicher Drogenhändler fasste die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Donnerstag. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am heutige Mittwoch mit.

An der Uferstraße in Höhe der Neckarbrücke hatten die Beamten am vergangenen Mittwoch gegen 21.10 Uhr ein Auto mit zwei Personen angehalten und kontrolliert. Als der Verdacht aufkam, dass der 28-jährige Fahrer unter Drogen stand, sollte er einen Urintest machen. Als das Ergebnis positiv auf Marihuana-Konsum war, durchsuchten die Beamten das Auto.

Dabei fiel einem der Beamten auf, dass eine Plastiktüte plötzlich nicht mehr da war, die vor der Kontrolle noch aus dem Handschuhfach herausgeragt hatte. Als die Polizisten die beiden Männer darauf ansprachen, rannte der Beifahrer plötzlich davon und warf kurz darauf eine Plastiktüte weg. Die Beamten konnten ihn aber einholen und nahmen ihn fest. In der Plastiktüte befanden sich rund 300 Gramm Marihuana.

Am Samstag wurde gegen die beiden Männer Haftbefehl erlassen. Der gegen den 28-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 31-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.