Dossenheim. (pol/sake) Wegen eines Verkehrsunfalls in der Kreuzung B3/Schwabenheimer Straße kam es am Dienstagvormittag in Dossenheim zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Davon betroffen war laut Polizei auch die Bahnstrecke mit der OEG-Linie 5.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war auf der B3 aus Richtung Schriesheim kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er kurz nach der Kreuzung Schwabenheimer Straße, aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem 75-jährigen Audi-Fahrer zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW ins Gleisbett gecshleudert und blieb dort total beschädigt liegen.

Während der 20-Jährige den Unfall unverletzt überstand, erlitt der 75-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er zur Untersuchung in eine Klinik transportiert wurde.

Der Schienenverkehr der Linie 5 war etwas mehr als eine Stunde in beide Richtungen unterbrochen. Die B3 wurde zum Abtransport der beiden total beschädigten Fahrzeuge -Sachschaden rund 15.000 Euro - ab 10.30 Uhr für rund 30 Minuten voll gesperrt.

Kurz nach 11 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim war mit zehn Mann zur Absperrung der Unfallstelle und Reinigen der Fahrbahn im Einsatz.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 14.09 Uhr