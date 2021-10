Heidelberg/Dossenheim. (pol/rl) Hohe Beute machten zwei Trickbetrüger am Samstagnachmittag in Heidelberg.

Am Samstag klingelte bei einem älteren Herrn in Dossenheim gegen 14 Uhr das Telefon. Der Anrufer behauptete, ein Mitarbeiter der Heidelberger Sparkasse zu sein. Er "informierte" den Senior darüber, dass von seinem Konto hohe Geldbeträge abgebucht worden seien. Von einer fünfstelligen Summe war die Rede. Deswegen müsse das Konto des Seniors vorübergehend "eingefroren" werden.

Neben dem Sparkassen-Mitarbeiter kam im weiteren Verlauf auch noch ein angeblicher Polizeibeamter zu Wort. Zusammen überzeugten die Betrüger durch geschickte Gesprächsführung den Senior davon, dass sein Eigentum in Gefahr sei und boten ihm ihre "Hilfe" an.

Der Dossenheimer sollte dafür all sein Bargeld und Wertgegenstände im Haus sammeln und sich damit vor sein Anwesen im Frauenpfad stellen. Der Polizist kündigte an, vorbeizukommen, um die Wertgegenstände zu fotografieren.

Der Senior folgte den Anweisungen, sammelte knapp 4000 Euro in bar sowie zehn Goldmünzen zusammen, steckte alles in einen Beutel und stellte sich damit wie besprochen vor sein Haus.

Kurz darauf erschien ein Mann und sprach ihn an. Nach einem kurzen Wortwechsel riss der Unbekannte dem Dossenheimer den Beutel aus der Hand und stieß ihn zu Boden. Dann rannte der Mann zu einem in der Nähe parkenden Auto, in dem ein Komplize auf ihn wartete und fuhr davon.

Bei seinem Sturz hatte sich der Senior am Knie und an der Hand verletzt. Zeugen des Vorfalls kamen ihm kurz darauf zur Hilfe und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg.

Der Abholer soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Die Polizei beschreibt ihn als osteuropäischen Phänotyp. Er hatte einen dunklen Kinnbart, trug eine kurze, weiße Hose und ein dunkles Oberteil. Er soll mit einem osteuropäisch klingendem Akzent gesprochen haben.

Der Fahrer soll etwa 30 bis 35 Jahre und ebenfalls etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare, einen leicht gebräunten Teint und soll ein südeuropäischer Phänotyp sein. Er trug eine beige kurze Hose, einen dunkelbraunen Pullover und soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Das Fluchtfahrzeug soll ein grauer oder weißer Skoda SUV gewesen sein.

Das ermittelnde Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet um sachdienliche Hinweise zu den Betrügern. Zeugen und weitere Opfer der Trickbetrüger können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.