Dossenheim. (pol/rl) Den Feiertag an Christi Himmelfahrt nutzten am vergangenen Donnerstag bislang unbekannte Einbrecher, um zwei geschlossene Arztpraxen heimzusuchen. Während sie in einer Praxis in der Goethestraße keine Beute machten, fiel ihnen in einer Tierarztpraxis in der Friedrichstraße ein geringer Bargeldbetrag in die Hände.

Zum Gesamtschaden lässt sich noch keine Einschätzung geben. In der Goethestraße wurde Eingangstür aufgehebelt, in die Friedrichstraße gelangten der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Praxisräume.

Wer zwischen Dienstagnachmittag und Freitagmorgen, 8 Uhr, (12. bis 14. Mai) etwas Verdächtiges rund um die beiden Arztpraxen wahrgenommen haben, kann dies dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0 mitteilen.