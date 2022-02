Dossenheim. (pol/jasch) Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen wurde ein achtjähriger Junge schwer verletzt. Ein 46-jähriger Lastwagen-Fahrer war am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Feldweg "In den Schafäckern" unterwegs. In Höhe eines Hofs lief der Achtjährige hinter einer Mauer auf die Fahrbahn, schreibt die Polizei.

Der Fahrer des Lastwagens bremste sofort, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Der Junge stieß frontal gegen das Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen an den Beinen zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär behandelt wird.