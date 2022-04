Dossenheim. (pol/mare) Ein 44-jähriger Mann hat am Dienstag einen Dieb in der Tiefgarage ertappt und ihn verfolgt. Zwar entkam der Täter, der 44-Jährige konnte aber ein Foto von ihm schießen, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor 18 Uhr fuhr der 44-Jährige demnach mit seinem Auto in die verschlossene Tiefgarage in der Straße "Am Rebgarten". Dabei bemerkte er eine Person, die sich eiligst von seinen Stellplätzen entfernte.

Nachdem er sein Auto abgestellt hatte, stellte er fest, dass an seinem E-Bike, das auf dem angrenzenden Stellplatz stand, der Motor lief und das angebrachte Metall-Faltschloss bereits fast durchgesägt war. Gemeinsam mit einem Nachbarn, der gerade in die Tiefgarage gefahren war, nahm er die Verfolgung auf. Dabei gelang es ihm noch, mit dem Mobiltelefon ein Foto des Täters zu machen.

Im Bereich des Kastanienwegs verloren sie den Unbekannten dann jedoch aus den Augen. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen im näheren Bereich des Tatorts verlief ohne Erfolg.

Wer den Langfinger womöglich gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon 06221/45690 melden.