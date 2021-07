Buchen. (pol/ppf) Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der Landstraße zwischen Buchen und Unterneudorf. Ein mit drei Insassen in Richtung Unterneudorf fahrender Audi kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem BMW einer 61-Jährigen. Das Fahrzeug geriet in den Grünstreifen, der Audi des 22-Jährigen kam auf der Fahrspur in Richtung Buchen zum Stehen.

Durch den Aufprall wurden der Audi-Lenker und die BMW-Fahrerin sowie die beiden Mitfahrer des 22-Jährigen leicht verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstand, mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden, teilt die Polizei mit.