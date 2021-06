Buchen (pol/mün) Bei dem Unwetter am Montagabend kam es in Buchen während eines Starkregens zu einem Unfall. Durch das viele Wasser wurde ein Gullideckel in der Daimlerstraße nach oben gedrückt und blieb erst 20 Meter weiter am Bordstein liegen.

Der Fahrer eines Mercedes-Benz konnte die Gefahrenstelle nicht erkennen und fuhr über den Schacht. Dabei platzte der Reifen und es entstand zum Glück nur Sachschaden an dem Auto.