Buchen. (pol/mare) Unbekannte haben einen Friedhof, das Gebäude eines Sportvereins und eine Gartenhütte in Buchen beschmiert. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter begaben sich zu dem Gartengrundstück im Höllweg in Bödigheim, dem Vereinsgelände des Sportvereins in der Hauptstraße und dem jüdischen Friedhof in der Straße "Am Römer". Dort sprühten sie mit Farbe verschiedene Schriftzüge an die Wände. Hinweise auf einen antisemitischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien und den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281/9040, zu melden.