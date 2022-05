Buchen. (pol/mün) Dieser Fahrstil eines Volkswagen-Fahrers irritierte am Samstagvormittag etliche Menschen in Buchen. Sie meldeten der Polizei den VW und die Beamten trafen den Fahrer des Wagens daheim an. Dort erhärtete sich der Verdacht, dass der 49-Jährige sturz betrunken am Verkehr teilgenommen hatte.

Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck und deshalb wurde er zur Blutabnahme mit ins Krankenhaus genommen. Der Atemalkoholtest ergab mehr als 3,5 Promille.

Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der 49-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte.

Da bei dem Autofahrer während der polizeilichen Maßnahmen ein gefälschter Ausweis sowie ein gefälschter Führerschein aufgefunden wurde, muss er nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung rechnen.