Buchen. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Disko in Buchen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die beiden gerieten im Laufe des Abends mehrfach in Streit und es kam zu einem Gerangel.

Gegen 2 Uhr stieß der 20-Jährige den 23-Jährigen zu Boden. Einige Minuten später schlug der 23-Jährige auf den 20-Jährigen ein. Die beiden wurden jeweils leicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von mehr als einem Promille.