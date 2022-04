Buchen. (pol/rl) Unbekannte brachen am Freitag oder Samstag in das Wanderheim des Odenwaldklub-Buchen ein. Zwischen 10 Uhr am Karfreitag und 10 Uhr am Samstag brach der Täter die Tür zum Getränkelager des Vereinsheims in der Straße "Zum kleinen Roth" auf.

Ob aus dem Inneren etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. An der Tür entstand rund 200 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.