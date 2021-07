Buchen. (pol/lyd) Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelblauen oder lilafarbenen Opel Kombi mit Mosbacher Kennzeichen, der am Samstagnachmittag einen Unfall bei Buchen verursacht hat.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-jährige Auto-Fahrerin von Buchen in Richtung Bödigheim unterwegs. Gemeinsam mit drei weiteren Autos fuhr sie in Kolonne in die gleiche Richtung.

Kurz vor Bödigheim setzte die Skodafahrerin zum Überholen an. Als sich die Fahrzeugfront ihres Autos auf Höhe des Hinterreifens des vor ihr fahrenden Autos befand, scherte auch dieser zum Überholen aus.

Die Frau konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem sie nach links auswich. Dabei geriet ihr Auto in den Grünstreifen, berührte einen Leitpfosten und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen.

Der Unbekannte überholte trotz des Unfalls und fuhr dann weiter. Die 18 Jahre alte Skodafahrerin wurde nicht verletzt. An ihrem Auto entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.