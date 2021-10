Buchen. (pol/mare) Ein Auto ist am Wochenende gegen die Wand einer Buchener Schule gekracht. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag und 10.30 Uhr am Montagvormittag kollidierte demnach ein unbekannter Autofahrer mit der Hauswand des Schulkomplexes an der Henry-Dunant-Straße. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich der Unbekannte aus dem Staub und hinterließ nichts als einen Sachschaden an der Wand und ein dunkelblaues Fahrzeugteil.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf ein beschädigtes dunkelblaues Fahrzeug geben können, das an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Sie können sich melden beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281/9040.