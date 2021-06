Brühl. (pol/krs) Zwei Unbekannte sind am Mittwoch gegen 21 Uhr in ein Einfamilienhaus im Promenadenweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie die Haustür auf und kamen so ins Haus. Offenbar hatten sie aber nicht damit gerechnet, dass die Bewohnerin, eine über 80-jährige Frau, zu Hause war: Als die Täter das Schlafzimmer durchsuchen wollten und dafür das Licht anschalteten, wachte die Seniorin auf. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und rannten in Richtung Lindenstraße davon.

Eine Nachbarin hatten den Vorfall mitbekommen und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen, an der Haustür entstand aber rund 500 Euro Sachschaden.

Der eine Täter soll etwa 40 Jahre alt und rund 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er war schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und kurze, graue Hosen, sowie auffällig blaue Latexhandschuhe.

Der andere Täter war ebenfalls rund 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 175 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung und ein Basecap.

Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444.