Bruchsal. (pol/stoy) Mehrere Schlägereien auf dem Bruchsaler Bahnhofsplatz haben in der Nacht zum Sonntag die Polizei in Atem gehalten. Wie die Beamten berichten, war kurz nach 1 Uhr eine Schlägerei beim Bahnhof gemeldet worden. Die Polizistinnen und Polizisten trafen dort etwa 30 Personen an, die sehr aggressiv gestimmt waren. Einige von ihnen bluteten im Gesicht. Später vergrößerte sich die Menschenmenge sogar auf bis zu 60 Menschen.

Da die Beamten aus der Menge heraus immer wieder bedrängt und beleidigt, forderten die Polizisten Verstärkung an. Am Ende waren zwölf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, um die Gruppen zu trennen und Platzverweise zu erteilen. Danach entfernten sich die meisten, auch weil die zwischenzeitlich die Lokale vor Ort schlossen, so die Polizei.

Von einigen der Gruppe konnten die Personalien festgestellt werden. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend oder erstattete Anzeige. Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal dauern hierzu noch an.

Zuvor war bereits gegen Mitternacht eine Schlägerei hinter den Bushaltestellen am Bahnhofsplatz gemeldet worden. Eine Gruppe von etwa sechs Personen soll dabei laut Polizei einen 19-Jährigen zusammengeschlagen haben. Die Polizei nahm einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen ihn und seine noch unbekannten Komplizen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.