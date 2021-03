Bensheim. (dpa/lhe) Nach sieben brennenden Autos in den letzten sechs Wochen sucht die Polizei in Bensheim (Kreis Bergstraße) nach möglichen Brandstiftern. Zuletzt hatte am Mittwochabend ein parkendes Auto gebrannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die "Hessenschau" berichtet. In der Woche zuvor wurden der Polizei drei weitere Autobrände gemeldet. Ende Februar brannten ebenfalls drei parkende Fahrzeuge in Bensheim. In beiden Fällen wurden Jugendliche in der Nähe der Autos gesichtet. Eine Ermittlungsgruppe prüfe nun, ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt, sagte ein Polizeisprecher.