Bensheim. Zwei Männer haben am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr am Ritterplatz im Bereich des Stadtparks einen 18-Jährigen mit Pfefferspray bedroht. Laut Polizeiangaben forderten sie die Herausgabe seines Geldbeutels.

Das Duo flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort in Richtung Kirchberghäuschen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nahmen die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung einen 16 Jahre alten Verdächtigen fest. Mehrere Dokumente aus der gestohlenen Geldbörse konnten von der Polizei später auf dem Fluchtweg aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 16-Jährige am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bensheim vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 16 Jahre alten Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der andere noch flüchtige Mittäter wird auf etwa 18 Jahre geschätzt und soll etwa 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Zudem soll er schwarzes, leicht gelocktes Haar haben. Während der Tat war er mit einer dunkelgrünen Jacke, die mit einem Fellkragen versehen war, einer dunklen Jogginghose, schwarzen Socken sowie Badeschlappen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 35 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.