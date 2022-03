Bammental. (cm) Nach dem versuchten Mord an einem 88-jährigen Rentner am Freitagabend in Bammental schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Dies teilte Thomas Bischoff, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf RNZ-Anfrage mit. "Der schwer verletzte Geschädigte befindet sich weiterhin in stationärer Krankenhausbehandlung", so Bischoff.

Bekanntlich soll sich die unfassbare und brutale Tat gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes ereignet haben. "Der Geschädigte war nach derzeitigem Ermittlungsstand tatsächlich Kunde des Supermarktes gewesen und nach seinem Einkauf bereits wieder weggefahren, bevor er wieder dorthin zurückkehrte, da er seine Gehhilfe dort vergessen hatte", berichtet Bischoff. "Sodann soll es zu dem Überfall gekommen sein." Zwei 42 und 49 Jahre alte Männer stehen im dringenden Verdacht, unter Alkoholeinfluss den Senior überfallen zu haben. Einer der Täter sei nach derzeitigem Ermittlungsstand moldawischer, der andere bulgarischer Staatsangehöriger. Beide sollen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet gewesen sein.

Die Männer sollen ihn mit ihren Fäusten insbesondere gegen den Kopf geschlagen haben. Auch nachdem der 88-Jährige zu Boden gefallen war, sollen sie noch auf den bewusstlosen und schwer verletzten Mann eingetreten haben. Danach sollen sie ihn in ein angrenzendes Gebüsch geschleift haben und mit dessen Mercedes davon gefahren sein.

Mit diesem Wagen ereignete sich Stunden später auf der Landesstraße L 600 zwischen Leimen und Gaiberg ein Unfall, nachdem der mit 2,3 Promille alkoholisierte und schwer verletzte 49-Jährige festgenommen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Fahrer "auf Grund alkoholisierungsbedingter Fahruntauglichkeit" die Kontrolle über den Wagen verloren und sei über etwa 200 Meter an den Leitplanken entlanggerutscht, bevor das Auto zum Stehen kam, so Bischoff. Dem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht, er wurde aber später "im Bereich von Gaiberg" gefasst. Wie genau, wollte der Behördensprecher im Hinblick auf die laufenden und noch am Anfang stehenden Ermittlungen noch nicht verraten. Der Senior wurde erst gegen 6.30 Uhr von einem Mitarbeiter eines angrenzenden Ladengeschäfts unterkühlt gefunden.

Den beiden Männern wird nun vorgeworfen, gemeinschaftlich versucht zu haben, "einen Menschen zur Ermöglichung eines Raubes zu töten". "Denn das Geschehen hätte angesichts der Verletzungen und des Ablageortes des Geschädigten in dem Gebüsch abseits des Parkplatzes, wo nicht zu erwarten war, dass ihn jemand finden und ihm helfen würde, auch tödlich enden können", heißt es. Die beiden Beschuldigten sollen dies billigend in Kauf genommen haben. "Derzeit besteht der dringende Verdacht des versuchten Mordes, des Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, wobei Letztgenanntes ausschließlich den 49-jährigen Fahrer betreffe. Die Männer sitzen nun – auch aufgrund von Fluchtgefahr – in Untersuchungshaft. Zu möglichen Vorstrafen wollte Bischoff keine Angaben machen. Dies sei für Haftgründe nicht entscheidend gewesen.

Bischoff betont, dass die "voraussichtlich aufwändigen" Ermittlungen noch ganz am Anfang stünden und die derzeitigen Erkenntnisse vorläufig seien. Das betreffe auch die strafrechtliche Würdigung. "Bislang war das Tatgeschehen noch nicht ausreichend mit Hilfe von Zeugen aufklärbar", so Bischoff. Daher sei man auf weitere Zeugen angewiesen.

Update: Dienstag, 15. März 2022, 20.15 Uhr

Versuchter Mord auf dem Edeka-Parkplatz

Zwei Diebe nahmen einem 88-Jährigen Geld und die Autoschlüssel ab, schlugen ihn bewusstlos und versteckten ihn in einem Gebüsch. Jetzt sitzen die Täter in Untersuchungshaft.

Bammental. (cm) Es ist eine unfassbare Tat, die sich am Freitagabend ereignet haben soll: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilten, sollen zwei 42 und 49 Jahre alte Männer einen versuchten Mord an einem 88-jährigen Rentner begangen haben. Auf Antrag der Heidelberger Staatsanwaltschaft wurden durch das Amtsgericht Heidelberg – auch aufgrund von Fluchtgefahr – Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen, sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Woher sie stammen, konnte die Polizei am Montagabend auf RNZ-Anfrage nicht sagen.

Das soll geschehen sein: Die beiden Beschuldigten stehen im dringenden Verdacht, am Freitag gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hauptstraße den 88-jährigen Rentner gemeinsam überfallen zu haben. Zuvor hatten die beiden laut den Beamten auf dem Parkplatz Alkohol konsumiert. Sie sollen den Rentner überwältigt haben, indem sie ihn mit ihren Fäusten insbesondere auf den Kopf schlugen. Auch nachdem der Senior zu Boden gefallen war, ließen sie nicht ab, sondern sollen sogar auf ihn eingetreten haben. Anschließend sollen sie den bewusstlosen Mann in ein angrenzendes Gebüsch geschleift haben. Aus seinem Geldbeutel sollen sie laut Polizei Bargeld sowie den Schlüssel seines auf dem Parkplatz abgestellten Mercedes-Benz E200 CDI mit dem Kennzeichen HD-FS 311 entwendet haben.

Anschließend sollen sie den Wagen mit dem Schlüssel geöffnet haben und davongefahren zu sein. Der 49-jährige Fahrer war dabei stark alkoholisiert. Den laut Polizei "deutlich verletzten" Rentner ließen sie im Gebüsch liegen. Erst Stunden später, am Samstag gegen 6.30 Uhr, konnte er schwer verletzt und unterkühlt aufgefunden werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen.

Noch in derselben Nacht gegen 1.30 Uhr soll der 49-jährige Fahrer dann mit dem entwendeten Mercedes auf der L 600 von Leimen kommend in Richtung Gaiberg einen Verkehrsunfall verursacht haben. Die Polizei nahm ihn fest. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Blutalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der 42-jährige Beifahrer konnte zunächst flüchten. Die Polizei konnte ihn aber in der darauffolgenden Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr "im Bereich Gaiberg" festnehmen.

Den beiden Männern wird nun vorgeworfen, gemeinschaftlich versucht zu haben, "einen Menschen zur Ermöglichung eines Raubes zu töten". "Denn das Geschehen hätte angesichts der Verletzungen und des Ablageortes des Geschädigten in dem Gebüsch abseits des Parkplatzes, wo nicht zu erwarten war, dass ihn jemand finden und ihm helfen würde, auch tödlich enden können", heißt es. Die beiden Beschuldigten sollen dies billigend in Kauf genommen haben. Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-4444.

Update: Montag, 14. März 2022, 20.26 Uhr