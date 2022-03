Bammental. (pol/msc) Zwei Männer sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Den beiden 42- und 49-Jährigen wird vorgeworfen, am Freitagabend gegen 21 Uhr einen 88-jährigen Rentner überfallen zuhaben - es steht eine Anklage auf versuchten Mord im Raum.

Laut Polizei sollen die beiden zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes gemeinsam Alkohol getrunken haben. Dann sollen sie den 88-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten schwer verletzt haben. Als der Rentner bewusstlos war, haben sie ihn in ein Gebüsch geschleift und aus seinem Geldbeutel Bargeld und den Autoschlüssel entwendet haben, so die Polizei weiter.

Der 49-Jährige setzte sich offenbar ans Steuer des geklauten Mercedes und fuhr, stark alkoholisiert, davon. In der Nacht wurde er auf der Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg mit dem gestohlenen Wagen von der Polizei gefasst, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, das einen Promillewert von 2,3 feststellte. Der 42-jährige Mittäter konnte zunächst fliehen, er wurde erst in der Nacht zum Sonntag festgenommen.

Der 88-Jährige wurde dagegen erst am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen und einer Unterkühlung gefunden. Er kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden Täter wird nun mit dem Verdacht ermittelt, dass sie gemeinschaftlich versucht haben, einen Menschen zur Ermöglichung eines Raubes zu töten. Es wird laut Polizei davon ausgegangen, dass sie seinen Tod billigend in Kauf genommen haben, als sie ihn im Gebüsch ablegten.

Jetzt sitzen die Täter in Untersuchungshaft, da das Amtsgericht Heidelberg von einer Fluchtgefahr ausgeht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.