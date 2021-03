Bammental. (pol/lyd) Am späten Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Hauptstraße, auf Höhe des Gymnasiums, von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen. Wir die Polizei mitteilt, drohten diese ihm Gewalt an, wenn er sein Bargeld nicht aushändigen würde.

Aus Angst übergab er den beiden einen geringen Geldbetrag. Daraufhin griff einer der Männer in die Hosentasche des 19-Jährigen und nahm daraus diverse Wertgegenstände.

Anschließend wurde er zu einer nahegelegenen Bank begleitet und aufgefordert eine zweistellige Bargeldsumme abzuheben. Dafür sollte er seine Wertgegenstände zurückerhalten. Nachdem er das Bargeld übergeben hatte, bekam er seine Sachen zurück und die Männer flüchteten.

Die Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden männlichen Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 17-18 Jahre alt, bekleidet mit beiger Jacke, Jeans und schwarzer Basecap

Person 2: ebenfalls ca. 17-18 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und Basecap

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621-174 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.