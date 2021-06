Bammental. (luw) Bei einem Brand im Hochhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße sind am Freitag fünf Personen leicht verletzt worden. Kommandant Timo Winkelbauer erklärte auf Nachfrage der RNZ, dass darunter drei Feuerwehrmänner mit Rauchvergiftung seien. Zudem trug eine Person eine Platzwunde davon. Zwei Personen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 17 Uhr wurde nach Angaben der Polizei "starke Rauchentwicklung" aus dem fünften Obergeschoss des Gebäudekomplexes gemeldet. Die Beamten berichten, dass die Johann-Sebastian-Bach-Straße während des Einsatzes vollgesperrt war.

Gegen 18 Uhr war das Feuer den Beamten zufolge gelöscht und die meisten Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Bis auf die Brandwohnung ist das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 22.25 Uhr