Bammental. (RNZ/jasch) An der Grundwasserwanne in Bammental an der Kreisstraße K4160 – kurz vor dem REWE-Kreisel – wurden Schäden im Asphaltbelag festgestellt. Die Schadstelle muss deshalb punktuell erneuert werden, teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Die Maßnahme soll am 21. und 22. September außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt werden. Hierfür wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampel geregelt.