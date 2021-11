Bammental. (pol/make) In der Johann-Sebatsian-Bach-Straße ist um 18:20 Uhr durch einen Anwohner ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gemeldet worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Der Brand war um 19:20 Uhr gelöscht, teilte die Polizei auf RNZ-Nachfrage mit. Zu größeren Verletzungen soll es nicht gekommen sein. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.