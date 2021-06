Bammental. (lew) Von einem gerissenen Keilriemen kann so mancher Autobesitzer ein Lied singen. Wenn so ein Keilriemen an einer Regenwasserpumpe im Klärwerk reißt, dann sind die Auswirkungen entsprechend groß. In der Nacht auf Dienstag gegen 0.15 Uhr hat sich ein solcher Vorfall im Klärwerk im Hollmuthweg ereignet. Wie Bammentals Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer auf RNZ-Nachfrage berichtete, rückten die Abteilungen aus Bammental und aus Wiesenbach mit 34 Mann zu dem Einsatz aus, nachdem der diensthabende Mitarbeiter eine starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Untergeschoss der Kläranlage festgestellt hatte.

Unter Atemschutz sei ein Trupp der Feuerwehr in den Keller vorgerückt, wo in der Tat ein schwelender Keilriemen an einer der beiden großen Regenwasserpumpen als Ursache für den Rauch identifiziert wurde. Die Feuerwehr habe den Keilriemen und das Gehäuse gekühlt. Anschließend wurde das Gebäude mit Hilfe mehrerer Lüfter entraucht. Nach rund zwei Stunden – gegen 2.30 Uhr – konnte der Einsatz beendet werden.

Jochen Barié, Betriebsleiter des Klärwerks, berichtete auf Nachfrage, dass die Regenwasserpumpe über acht Keilriemen verfüge. Nachdem einer gerissen war, seien die anderen locker gewesen und "durchgerutscht". Der Ausfall der einen Pumpe ist Barié zufolge kein gravierendes Problem, da bei Regen sowieso immer nur eine Pumpe laufe. Über diese werde das Wasser in ein Regenüberlaufbecken abgeleitet. Einen Ersatz-Keilriemen habe er am Dienstag sofort bestellt, jedoch könne die Lieferung noch ein paar Tage dauern. Bleibe zu hoffen, dass die andere Pumpe bis dahin nicht auch noch ausfalle.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 19.46 Uhr

Bammental. (pol/mün) Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Kläranlage in Bammental alarmiert. Aus dem Keller des Betriebsgebäudes stieg Rauch auf, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte es jedoch nicht gebrannt. Es war zu einem Defekt am Keilriemen einer Regenwasserpumpe gekommen, die heiß lief und zu rauchen begann.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Bammental konnte die Ursache der Brandentwicklung beseitigt werden. Die Räume wurden anschließend intensiv gelüftet.