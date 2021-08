Bad Rappenau. (pol/ppf) Nachdem erst am Dienstag eine Radfahrerin von einem Lastwagen gestreift worden war, gab schon am Mittwoch ein weiteres Opfer. Diesmal wurde ein Kind von einem Laster erfasst.

Wie die Polizei mitteilte, war am Vormittag ein zehnjähriges Mädchen an der Raiffeisenstraße unterwegs. Sie fuhr auf ihrem Kinderfahrrad auf dem Gehweg. Als sie über den Fußgängerüberweg in Höhe des Busbahnhofes fuhr, wurde sie von dem Auto eines 85-jährigen Fahrers erfasst. Dieser hatte das Mädchen auf dem Fahrrad vermutlich nicht rechtzeitig bemerkt. Das Mädchen stürzte auf die Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Zehnjährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, unter der Telefonnummer 07262/60950, zu melden.