Bad Rappenau. (pol/ppf) Erst am Dienstag wurde eine Radfahrerin von einem Lkw gestreift. Am Mittwochvormittag war eine 10-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad auf dem Gehweg entlang der Raiffeisenstraße unterwegs. Am Fußgängerüberweg auf Höhe des Busbahnhofes wollte das Kind die Straße überqueren, als ein 85-jähriger Autofahrer das Mädchen auf dem Fahrrad vermutlich nicht rechtzeitig bemerkte und mit ihr kollidierte. Das Mädchen stürzte auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen.

Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.