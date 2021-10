Bad Rappenau. (pol/lyd) Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden am Mittwochabend bei einem Unfall in Bad Rappenau, teilt die Polizei mit.

Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Renault gegen 19 Uhr auf der Raiffeisenstraße. An der Kreuzung mit der Straße "Am Schafbaum" kollidierte sein Wagen mit dem Audi eines 27-Jährigen. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Schäden am Renault belaufen sich auf ungefähr 5.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.