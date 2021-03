Bad Rappenau. (pol/rl) Ein Elfjähriger wurde am Freitagnachmittag auf einem Bolzplatz im Stadtteil Zimmerhof schwer verletzt. Gegen 15 Uhr war der Junge mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz in der Ehrenbergstraße und spielte gemeinsam an einem der dortigen Fußballtore. Dabei kletterten mehrere Kinder auf das Tor und hängten sich an die Torlatte. Dadurch kippte das Tor um und fiel auf den Oberarm des Elfjährigen.

Der schwerverletzte Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Ein Sachverständiger soll nun ein Gutachten erstellen, wie es zu dem Unfall kam. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Schrauben des umgefallenen Tors mutwillig gelöst wurden und es dadurch umkippte oder das Material nachgab.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können oder vor dem Vorfall eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264/95900 zu melden.