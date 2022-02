Bad Mergentheim. (dpa/lsw) Er soll einen 36-Jährigen in einem Elektronikmarkt in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben: Nun sitzt der 39-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde nach der Messerattacke am Samstag noch vor Ort festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich die beiden Männer.

Update: Montag, 28. Februar 2022, 14.43 Uhr

Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Bad Mergentheim. (pol/rl) Zu einer Messerstecherei in einem Elektromarkt kam es am heutigen Samstagvormittag. Laut Polizeibericht waren gegen 11 Uhr dort zwei Männer in Streit geraten.

Im Verlauf der Streitigkeiten stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf einen 36-Jährigen ein. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Die Polizei konnte den 39-Jährigen noch am Ort des Geschehens festnehmen. Die Umstände des Tatgeschehens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim ermittelt.