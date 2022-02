Bad Mergentheim. (pol/rl) Zu einer Messerstecherei in einem Elektromarkt kam es am heutigen Samstagvormittag. Laut Polizeibericht waren gegen 11 Uhr dort zwei Männer in Streit geraten.

Im Verlauf der Streitigkeiten stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf einen 36-Jährigen ein. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Die Polizei konnte den 39-Jährigen noch am Ort des Geschehens festnehmen. Die Umstände des Tatgeschehens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim ermittelt.