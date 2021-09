B535 bei Plankstadt. (pol/jasch) Zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B535 in Fahrtrichtung Heidelberg kam es am Dienstagmorgen um 7.10 Uhr. Laut Polizeiangaben fuhr ein 29-Jähriger von der Landesstraße L630 kommend auf die Bundesstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 47-Jährigen. Nach der seitlichen Kollision kamen beide Fahrer von der Fahrbahn ab und stießen in die Leitplanke.

Der 29-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der 47-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos wurden teilweise schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße für eine Stunde voll gesperrt. Der Streckenabschnitt konnte um 9.10 Uhr wieder freigegeben werden.